МО РФ заявило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Уничтожено более 185 украинских военнослужащих

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Южная группировка войск за сутки успешно отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, уничтожено более 185 украинских военнослужащих. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий уничтожено более 185 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Северск и Авдеевка Донецкой Народной Республики также уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ.