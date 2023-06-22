22 июня, 10:33,
обновлено 22 июня, 10:48
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Времевского выступа

© Минобороны России

В ведомстве рассказали о безуспешных попытках наступательных действий противника на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили две украинские атаки в районе Времевского выступа.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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