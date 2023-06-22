МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Времевского выступа

В ведомстве рассказали о безуспешных попытках наступательных действий противника на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили две украинские атаки в районе Времевского выступа.

Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка", - сказал он.