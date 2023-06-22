МО РФ заявило об отражении пяти атак в районе Кузьмино и Серебрянского лесничества

Российская авиация нанесла поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили в течение суток пять атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" успешно отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве", - отметил он.

По словам Конашенкова, авиация нанесла поражение подразделениям 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Серебрянка. "Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка, Червоная Диброва и в Серебрянском лесничестве пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 135 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - проинформировал официальный представитель Минобороны РФ.