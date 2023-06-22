22 июня, 10:35,
обновлено 22 июня, 10:44
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении двух ДРГ ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 30 военных, американскую самоходку Paladin и бронетранспортер

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на купянском направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на данном направлении до 30 военных, американскую самоходку Paladin и бронетранспортер, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка. Общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказал он.

По словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское "уничтожены две украинские диверсионно-разведывательных группы". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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