Средства ПВО РФ за сутки перехватили 5 ракет Storm Shadow

Также перехвачены 2 снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены 15 украинских беспилотников, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 5 ракет большой дальности Storm Shadow, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS, сбили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Также, по словам Конашенкова, "за сутки уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье Донецкой Народной Республики, Любимовка, Мирное Запорожской области и Червоный Маяк Херсонской области".

Он добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4 740 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 278 танков и других боевых бронированных машин, 1 129 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 193 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 11 110 единиц специальной военной автомобильной техники.