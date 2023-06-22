22 июня, 10:38
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

© Минобороны России

Также поражено 105 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Веселое в ДНР.

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Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Веселое поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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