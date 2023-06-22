22 июня, 10:38
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало кадры уничтожения с помощью FPV-дронов грузовиков ВСУ с оружием

© Минобороны России

Опубликованы запись с камеры дрона-камикадзе, а также видео объективного контроля поражения цели

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобороны России распространило кадры уничтожения с помощью FPV (first-person view, c англ. „вид от первого лица") дронов-камикадзе замаскированных в деревьях большегрузов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которых военнослужащим на южнодонецком направлении доставлялись боеприпасы и оружие.

На кадрах, опубликованных в четверг, продемонстрирована запись с камеры дрона-камикадзе, а также видео объективного контроля поражения цели. "Операторами БЛА были выявлены большегрузные автомобили ВСУ замаскированные под деревьями. Грузовики, доставляющие боеприпасы, оружие и снаряжение <..> Уничтожены операторами БЛА с применением FPV-донов", - говорится в комментарии ведомства. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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