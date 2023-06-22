Алаудинов заявил, что ВСУ в контрнаступлении не добились успеха ни на одном участке

По словам командира спецназа "Ахмат", украинские военные не рассчитали подготовленность и ресурсы российских бойцов

ГРОЗНЫЙ, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления не смогли добиться результатов ни на одном участке наступления, но при этом уже понесли серьезные потери. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"До самого основного эшелона нашей обороны противник еще даже не добрался, но уже на первом эшелоне нашей обороны понес такие потери, что они реально для них являются ужасающими. Кто бы что ни говорил, противник ни на одном участке не добился ни одного серьезного результата, который он мог бы выставить как победу в этом контрнаступлении. Получается, уничтожено техники огромное количество, бойцов подготовленных уже потеряли огромное количество, безвозвратные потери, плюс еще те, кто получил серьезные ранения", - сказал Алаудинов.

По его словам, ВСУ не рассчитали подготовленность и ресурсы российских бойцов.

"Было такое ощущение, будто все должны бросить оружие и убежать уже только из-за того, насколько сильно в интернет-ресурсах было раскручено это контрнаступление. Ну и, естественно, надо понимать, что противник не ожидал, что наши подразделения очень хорошо подготовились. Получается, противник не рассчитал наш ресурс тоже, наши приготовления", - добавил Алаудинов.