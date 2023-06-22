МО РФ рассказало об уничтожении живой силы трех бригад ВСУ на южнодонецком направлении

Также на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская авиация уничтожила живую силу и технику трех украинских бригад на южнодонецком направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены: боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины", - сказал он.

По словам Конашенкова, на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое.