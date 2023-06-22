22 июня, 10:41
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало об уничтожении живой силы трех бригад ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России

Также на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российская авиация уничтожила живую силу и технику трех украинских бригад на южнодонецком направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В районах населенных пунктов Нескучное, Новоселки и Новодаровка оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и техники подразделений 31-й механизированной бригады, 110-й и 128-й бригад территориальной обороны. Уничтожены: боевая машина пехоты, а также три боевые бронированные машины", - сказал он.

По словам Конашенкова, на запорожском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация