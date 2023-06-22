Члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах Вооруженных сил России

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Члены Коллегии Минобороны России в День памяти и скорби возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве, сообщили журналистам в военном ведомстве.

"В церемонии помимо членов коллегии Минобороны РФ также приняли участие ветераны вооруженных сил. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась прохождением торжественным маршем роты почетного караула", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что 22 июня мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех военных гарнизонах Вооруженных сил РФ.

Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году.