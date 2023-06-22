Более 100 тыс. контрактников ВС РФ и 246 подбитых танков ВСУ. Шойгу доложил о ходе СВО

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза доложил о ходе специальной военной операции.

Он рассказал, сколько на данный момент контрактников состоит на службе в Вооруженных силах (ВС) РФ, сколько добровольцев, а также назвал количество уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ТАСС собрал основные высказывания министра.

О контрнаступлении ВСУ

  • ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий, "противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой".
  • "Силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу".
  • ВС РФ готовится к наступательным действиям ВСУ, "идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе".

О пополнении ВС РФ

  • В ВС РФ каждые сутки по контракту поступает в среднем 1 336 человек, армия получает "фактически <...> каждые сутки полк".

О формировании резерва

  • ВС РФ ведут активное формирование резервов, как по технике, так и по личному составу. "На сегодняшний день набрано 114 тыс. человек по прямому контракту, плюс 52 тысячи - это добровольцы".
  • Формирование резервов ВС РФ в составе отдельной армии завершится к концу июня, "плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые".
  • Также в ближайшее время завершится формирование отдельного корпуса, "пять полков сформированы уже более чем на 60%".

О вооружениях ВСУ

  • Количество вооружения иностранного производства, поставляемого ВСУ, существенным образом не повлияет на ведение боевых действий, "особенно учитывая то, что подавляющее число машин - прошлого поколения". Минобороны не видит "здесь каких-либо угроз".
  • ВС РФ уничтожили 246 танков ВСУ, в том числе 13 западного производства. "Всего Западом был поставлен 81 танк - из них 13 было уничтожено".
  • "Из западных образцов боевых бронированных машин уничтожено 59. Из поставленных Западом Киеву 109 БМП Bradley уничтожено 18".

  

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
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