Более 100 тыс. контрактников ВС РФ и 246 подбитых танков ВСУ. Шойгу доложил о ходе СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза доложил о ходе специальной военной операции.

Он рассказал, сколько на данный момент контрактников состоит на службе в Вооруженных силах (ВС) РФ, сколько добровольцев, а также назвал количество уничтоженной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ТАСС собрал основные высказывания министра.

О контрнаступлении ВСУ

ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий, "противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой".

"Силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу".

ВС РФ готовится к наступательным действиям ВСУ, "идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе".

О пополнении ВС РФ

В ВС РФ каждые сутки по контракту поступает в среднем 1 336 человек, армия получает "фактически <...> каждые сутки полк".

О формировании резерва

ВС РФ ведут активное формирование резервов, как по технике, так и по личному составу. "На сегодняшний день набрано 114 тыс. человек по прямому контракту, плюс 52 тысячи - это добровольцы".

Формирование резервов ВС РФ в составе отдельной армии завершится к концу июня, "плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые".

Также в ближайшее время завершится формирование отдельного корпуса, "пять полков сформированы уже более чем на 60%".

О вооружениях ВСУ