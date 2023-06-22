22 июня, 12:56

Путин присвоил 175-й бригаде управления почетное наименование "гвардейская"

Глава государства отметил проявленные личным составом бригады массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейская" 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование "гвардейская", - говорится в документе.

175-я Лунинецко-Пинская бригада дислоцируется в Южном военном округе. Она ведет свою историю с 1941 года, когда возник отдельный полк связи, дислоцирующийся в поселке Бугульма. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация