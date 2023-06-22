Командиру батальона "Сомали" присвоили звание Героя России

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил вклад в освобождение Донбасса Тимура Курилкина

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Командир батальона "Сомали" Герой ДНР Тимур Курилкин получил звание Героя России, сообщил в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"В Донецкой Народной Республике новый Герой России! Этим высоким званием награжден командир легендарного батальона "Сомали" Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной Байкот). Его ратный труд и неоспоримый вклад в освобождение Донбасса оценены на самом высоком уровне, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин", - написал Пушилин.