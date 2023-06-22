22 июня, 18:17
Военная операция на Украине

Командиру батальона "Сомали" присвоили звание Героя России

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил вклад в освобождение Донбасса Тимура Курилкина

ДОНЕЦК, 22 июня. /ТАСС/. Командир батальона "Сомали" Герой ДНР Тимур Курилкин получил звание Героя России, сообщил в Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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"В Донецкой Народной Республике новый Герой России! Этим высоким званием награжден командир легендарного батальона "Сомали" Герой ДНР Тимур Курилкин (позывной Байкот). Его ратный труд и неоспоримый вклад в освобождение Донбасса оценены на самом высоком уровне, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин", - написал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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