22 июня, 19:08
Кризис в Сирии

ЦПВС зафиксировал за последнюю неделю 24 нарушения режима прекращения огня в Сирии

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что участились случаи проведения террористических актов в отношении военнослужащих сирийской армии и гражданского населения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 20 случаев нарушения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики зафиксировано за прошедшую неделю. Об этом сообщил в четверг на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон отмечает активизацию деятельности на территории Сирийской Арабской Республики деструктивных сил, целью которых является дестабилизация обстановки на подконтрольных правительству территориях. Участились случаи проведения террористических актов в отношении военнослужащих сирийской армии и гражданского населения. В июне зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий, из них 24 - только за прошедшую неделю", - сообщил он.

По данным Гуринова, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск: один - в провинции Идлиб со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ), еще четыре - со стороны "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) в провинции Алеппо. 

Теги:
СирияРоссияКризис в Сирии
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