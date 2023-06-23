Рогов сообщил об уничтожении в Запорожской области украинской гаубицы с расчетом

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", бойцы ВС РФ ликвидировали гаубицу Д-30 калибра 122 мм

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Артиллеристы ВС РФ уничтожили на запорожском направлении украинскую гаубицу Д-30 вместе с расчетом. Об этом написал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожена гаубица Д-30 калибра 122 мм, а также ее расчет и боекомплект. Огонь вел расчет самоходной гаубицы "Мста-С" калибра 152 мм.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы Украины на южнодонецком и запорожском направлениях за минувшие сутки потеряли свыше 110 военнослужащих, 2 танка, 4 боевые машины пехоты, 8 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20.