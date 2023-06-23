Разработчик сообщил о работе в зоне спецоперации 50 комплексов-разведчиков "Альбатрос"

С помощью этого аппарата производится отслеживание перемещения автомобилей и другой техники противника, уточнили в компании

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пятьдесят новых беспилотных летательных комплексов-разведчиков дальнего действия "Альбатрос М5" применяются в зоне спецоперации для вычисления и уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика ООО "Альбатрос".

Минобороны РФ 20 июня показало кадры применения аппарата Ивановским гвардейским соединением ВДВ. Благодаря "Альбатросу" расчет выявил технику ВСУ и передал информацию на пункт управления артиллерией.

"На данный момент в зоне СВО применяется 50 комплексов "Альбатрос М5". С помощью аппарата производится отслеживание перемещения автомобиля или любой другой техники в зоне СВО. Посредством передачи видео в режиме реального времени выявляется закономерность и определяется точка размещения опорного пункта противника. Данный пункт берется под контроль для того, чтобы убедиться в правильности собранной информации. Затем определяются его координаты и местоположение, эти данные передаются подразделениям Вооруженных сил РФ", - рассказал разработчик.

После обработки данных, полученных при помощи беспилотного комплекса, ВС РФ могут принять решение о нанесении удара. "В таком случае "Альбатрос М5" используется для наведения, корректировки и фиксации уничтожения опорного пункта противника", - уточнили в организации.

Новый комплекс типа "летающее крыло" отличает широкий спектр возможностей, в числе которых сбор сведений о точках нахождения ПВО противника. "Альбатрос М5" передает сведения в наземный пункт в реальном времени, ретранслирует связь, наводит авиацию и артиллерию на наземные цели, производит наблюдение и мониторинг, получает разведывательные данные и передает их ВС РФ, управляет огнем и дает целеуказания. Вызывая огонь на себя, комплекс получает данные для ВС РФ о точках нахождения ПВО противника в зоне СВО", - отметили в компании.

Также аппарат обладает высокой степенью защиты от средств радиоэлектронной борьбы. "Альбатрос М5" имеет помехозащищенный канал связи, который очень тяжело глушится. Кроме того, комплекс оснащен приемником спутниковой связи, работающим даже в условиях противодействия. Простота конструкции позволяет эксплуатировать аппарат даже малоподготовленными экипажами в тяжелых погодных условиях", - рассказал разработчик.

О конструкции беспилотника

Изделие имеет размах крыла 3,3 м. Время нахождения комплекса в воздухе - до 4,5 часов. Подготовка к полету - не более 10 минут. "Аппарат транспортируется в легковом автомобиле, либо переносится одним человеком. Конструктив "Альбатрос М5" позволяет производит ремонт в полевых условиях", - сообщили в компании. Максимальная высота полета аппарата - 5 км, максимальная дальность полета - 300 км. Диапазон эксплуатационных температур - от минус 30 градусов до плюс 50.