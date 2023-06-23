Стрелок ВС РФ рассказал, что гранатометчики стали обычными целями для снайперов в СВО

Также боец с позывным Лазарь рассказал, что снайперы часто ведут огонь по пулеметным гнездам противника

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Наиболее частыми целями для снайперов Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации стали пулеметные гнезда и операторы гранатометов. Об этом рассказал стрелок-снайпер, работающий на передовой.

Расстояние, на котором работают снайперы, достигает 1,5 км, отметил стрелок. "У нас четыре группы, [которые работают] в разные точки. В одном месте мы постоянно не работаем: линия фронта у нас большая, и поэтому у нас несколько наблюдательных пунктов, из каждого пункта работает пара снайперов. Плюс еще приезжают "снайпера-дальнобойщики": куда мы уже дотянуться не можем, они работают [на расстоянии] больше 2 км для уничтожения целей врага. Наши обычные цели - это операторы АГС (автоматических гранатометов станковых - прим. ТАСС), пулеметные гнезда", - рассказал снайпер с позывным Лазарь на кадрах, распространенных в пятницу Минобороны РФ.

Он добавил, что основные цели снайперов - отслеживание скрытого перемещения и ротации противника, уничтожение и "наведение паники на врага".