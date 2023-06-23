23 июня, 02:04
Военная операция на Украине

"Солнцепеки" группировки "Центр" уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ

© Минобороны России

Экипажи самолетов Су-34 также нанесли бомбовый удар по месту временной дислокации в районах населенных пунктов Петровское и Терны, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки войск "Центр" с помощью термобарических боеприпасов уничтожили на краснолиманском направлении шесть опорных пунктов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" группировки войск "Центр", применив термобарические снаряды, уничтожили шесть опорных пунктов противника. Кроме этого, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин. Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск", - сказал он.

Также, по словам Савчука, на ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение взводов 21-й, 42-й и 63-й механизированных бригад ВСУ на боевых бронированных машинах, по ним нанесен ракетный удар штурмовой и армейской авиацией, а также артиллерией. В результате противник понес значительные потери личного состава и техники.

Кроме того, экипажи самолетов Су-34 группировки нанесли бомбовый удар по трем украинским опорным пунктам, а также месту временной дислокации в районах населенных пунктов Петровское и Терны. 

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© Информационное агентство ТАСС
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