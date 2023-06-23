Добровольцы и военнослужащие группировки "Юг" получили госнаграды за мужество и отвагу

Награды вручал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие спецподразделений Южной группировки войск и добровольческих подразделений, заключившие контракт с Минобороны России, были награждены государственными наградами за "мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции". Об этом в пятницу сообщили в министерстве.

"На позициях подразделений боевые государственные награды - ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" - отличившимся военнослужащим вручил представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Алексеев", - говорится в сообщении.

"Спасибо за боевую работу, которую вы делаете, в том числе за работу, которую не могут сделать другие. Я очень рад и горд, что сегодня удалось вручить вам высокие награды. Думаю, что это не крайние ваши награды, будут и другие!" - приводятся в пресс-релизе слова Алексеева.

Как считают в Минобороны, социальные гарантии для членов формирований стимулируют бойцов более качественно выполнять поставленные задачи. "Подписал контракт отряд с министерством обороны. Сейчас мои бойцы и их семьи социально защищены так же, как и военнослужащие российской армии", - сказал на распространенных Минобороны кадрах неназванный командир добровольческого отряда.

Ранее сообщалось, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск министром обороны РФ подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. В рамках реализации этого приказа контракты с военным ведомством подписали уже более 20 формирований добровольцев.