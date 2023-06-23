БДК "Иван Грен" и корвет "Стойкий" примут участие в Главном военно-морском параде

Главный военно-морской парад обычно проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Иван Грен", который задействован в Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), будет принимать участие в Главном военно-морском параде. Об этом сообщил журналистам командир корабля капитан второго ранга Андрей Ж.

"В Главном военно-морском параде мы в этом году будем участвовать. В прошлом году также участвовали в статической части на большом Кронштадском рейде вместе с атомными подводными лодками и [парусником] "Седов". В этом году мы будем в динамической части участвовать", - сказал командир.

Старпом корвета "Стойкий" рассказал, что их экипаж тоже примет участие в параде. "Конечно. Мы ежегодно в нем принимаем участие. Здесь, в Кронштадте на прохождении", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Главный военно-морской парад обычно проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День Военно-морского флота.

Большой десантный корабль Северного флота "Иван Грен" и корабли Балтфлота - корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск" доступны для посещения участников XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона.