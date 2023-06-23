23 июня, 05:48
Военная операция на Украине

Минобороны РФ опровергло информацию о контроле ВСУ над Садовым и Урожайным

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Населенные пункты контролируются российскими силами, местные жители получают необходимую гуманитарную помощь и пенсию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" контролируют населенные пункты Садовое и Урожайное на южнодонецком направлении, информация о контроле над селами со стороны Вооруженных сил Украины не соответствует действительности, заявили в пятницу в Минобороны РФ.

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"Мы сейчас находимся в Садовом. Держим оборону. По поводу информации, что Вооруженные силы Украины вошли и оккупировали эти территории, - это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть. Противник всячески пытается обманными маневрами прорвать оборону. Но мы это пресекаем, не даем шансов ВСУ. У наших ребят моральный дух на высоте. Те, кто распространяет фейковую информацию по поводу вторжения ВСУ в село Садовое - это все неправда, это распространяют враги", - сказал командир отделения с позывным Фидель, видео с которым распространило военное ведомство.

Житель села Садовое Василий Пинчук рассказал, что местные получают необходимую гуманитарную помощь и пенсию. "Украинских войск здесь нет. И я думаю, что и не должно быть", - поделился Пинчук.

"Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил РФ. Наши парни - сталь!" - сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток", выполняющий боевые задачи в селе Урожайное. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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