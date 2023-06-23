"Калашников" начал поставки "накидки" для маскировки танков в условиях боевых действий

Использование разработки снижает заметность боевой техники в широком диапазоне длин волн, отметили в концерне

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. АО "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников") начало поставки маскирующего материала "Накидка" для танков отечественным предприятиям машиностроения для его использования в боевых действиях. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе концерна.

"Специальный защитный материал "Накидка" производства АО "НИИ стали" (концерн "Калашников"), обеспечивающий снижение заметности танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн, начал поступать в адрес заказчика для использования в условиях боевых действий. В частности, ряд предприятий отечественного машиностроения уже получил первые образцы "Накидки" от НИИ стали для укомплектования этим средством защиты производимых танков", - сообщили там.

В концерне уточнили, что "Накидка" защищает в первую очередь от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами разведки, а ее деформирующая окраска обеспечивает и оптическую маскировку. Как показали боевые действия, бронетанковая техника выводится из строя не только противотанковыми средствами, но и в результате артиллерийских обстрелов или ракетных атак с больших дистанций, отметили в "Калашникове". При этом противник обнаруживает технику с помощью спутниковых или авиационных средств разведки.

"Сегодня "Накидка" становится обязательным элементом комплектования российской бронетанковой техники, направляемой в зоны ведения боевых действий", - подчеркнули там.