"Гранит-Электрон" модернизирует головки самонаведения с учетом опыта их применения в СВО

По словам генерального директора предприятия Игоря Пономарева, концерн также немного переориентировал работу по системам управления торпедным и ракетным оружием

КРОНШТАДТ, 23 июня. /ТАСС/. Концерн "Гранит-Электрон" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ), который является одним из лидирующих отечественных разработчиков и производителей радиоэлектронного морского оборудования, модернизирует головки самонаведения с учетом опыта их применения в спецоперации. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Игорь Пономарев на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

"В настоящее время мы основным приоритетом в нашей работе считаем выполнение гособоронзаказа. Основные работы наших научных производственных подразделений сосредоточены на модернизации наших изделий. Например, это головки самонаведения для противокорабельных ракет. Мы учитываем опыт применения головок самонаведения в СВО", - сказал он.

По словам Пономарева, концерн также немного переориентировал работу по системам управления торпедным и ракетным оружием. "В том числе ведем новые разработки по радиолокационным станциям для подводных лодок и надводных кораблей", - добавил он.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников.

ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.