Северный флот заявил, что испытания фрегата "Адмирал Головко" проходят планово

В 2023 году его примут в состав флота, отметил адмирал Александр Моисеев

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Испытания новейшего фрегата "Адмирал Головко" проекта 22350 проходят в плановом режиме, он будет принят в состав Северного флота в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС командующий флотом адмирал Александр Моисеев в пятницу.

"Все планы в порядке. В этом году он будет принят в состав Северного флота", - сказал Моисеев на втором форуме-фестивале волонтеров "Арктика. Лед тронулся", отвечая на вопрос о том, как проходят испытания фрегата и когда он будет принят в состав флота.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350 постройки "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон".