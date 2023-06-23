23 июня, 14:00

В КТРВ указали на превосходство в бою российских ракет Х-31П над американскими Patriot

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил о наличии модулей, позволяющих сравнивать отечественные и зарубежные ракеты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские противорадиолокационные ракеты Х-31П во всех боевых ситуациях показывают себя лучше, чем ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Герой России Борис Обносов.

"У нас уже давно есть моделирующие модули, позволяющие сравнить наши ракеты с американскими, и у нас есть новая противорадиолокационная ракета Х-31П, которая во всех боевых ситуациях лучше ракет американского Patriot", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Обносов рассказал, что ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у системы Patriot.

В беседе с агентством Обносов также отмечал, что самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами, играют в сегодняшних боевых действиях решающую роль в обеспечении завоевания воздушного пространства над территорией противника. Ракета КТРВ Х-31П получила высокую оценку еще в ходе грузинского конфликта в 2008 году. Новая модификация ракеты Х-31ПД оснащена широкополосной головкой самонаведения, которая покрывает весь диапазон сегодняшних и прогнозируемых частот работы средств ПВО потенциального противника. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация