МО РФ: мотострелки группировки "Восток" отразили две атаки ВСУ на запорожском направлении

По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, в ходе боя были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток" отразили две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российских войск на запорожском направлении. Об этом в понедельник рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки "Восток" отражены две атаки противника, наступавшего в направлении населенного пункта Приютное. В ходе боя уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила националистов", - сказал он.

По словам Чехова, на южнодонецком направлении противник активных действий не предпринимал, вел разведку и проводил попытки перегруппировать подразделения. "Огнем артиллерии нанесено огневое поражение по выявленным скоплениям живой силы противника в районе южнее Водяного. Также по скоплениям боевиков нанесено огневое поражение вертолетами армейской авиации в районах Макаровки и Новодонецкого", - отметил начальник пресс-центра группировки.

Он также добавил, что отражена попытка противника разведки боем в районе Новоданиловки. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Огнем артиллерии были уничтожены два автомобиля с боевиками, машина связи и буксируемая гаубица в районе Каменского, узел связи ВСУ в районе Малой Токмачки.

"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица "Мста-Б" в районе Преображенки. Вертолетами армейской авиации поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Левадного и Новоданиловки", - сообщил офицер.

Мужество и героизм при выполнении боевых задач

Как отметил Чехов, командир минометной батареи мотострелковой бригады группировки лейтенант Владислав Волошин выполнял задачу по огневому поражению наступающих сил противника на одном из участков южнодонецкого направления.

"Имея боевой опыт, офицер после оценки сложившейся обстановки грамотно расположил и замаскировал минометные расчеты на местности. Благодаря профессионализму лейтенанта Владислава Волошина противник не смог определить местоположение минометных позиций", - сказал Чехов.

В ходе ведения минометного огня по противнику, по словам руководителя пресс-центра группировки, были уничтожены пять боевых бронированных машин и более 30 украинских боевиков. "Понеся потери, противник впал в бегство, позиции российских войск были удержаны", - заключил представитель группировки "Восток".