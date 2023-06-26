В ВС РФ сообщили об уничтожении более 100 украинских военных в Запорожье

Также уничтожены три "Камаза"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащие военной базы Минобороны России уничтожили более 100 украинских боевиков и три "Камаза" на Запорожском направлении. Об этом в понедельник ТАСС сообщил командир одного из подразделений с позывным Али.

"В районе населенного пункта Степногорск Васильевского района бойцы военной базы Минобороны России зафиксировали движение военной техники противника на линии соприкосновения. В результате работы артиллерии уничтожено три "Камаза" и более 100 человек личного состава ВСУ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ВСУ периодически пытаются пойти в наступление. "ВСУ периодически пытаются прорваться, но все безуспешно. Российская армия здесь стоит твердо и уверенно, и никакие попытки ВСУ прорвать оборону не увенчаются успехом. Надеюсь, украинские командиры уже осознали [это]",- добавил командир.