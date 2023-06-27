Пистолет-пулемет, стреляющий бронебойными пулями, могут включить в аварийный запас пилотов

ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах РФ

КРОНШТАДТ, 27 июня. /ТАСС/. Пистолет-пулемет ПП-2000, производимый в Конструкторском бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), проходит опытную эксплуатацию и рассматривается для включения в носимый аварийный запас (НАЗ) летчиков, ПП-2000 позволяет создавать высокую плотность огня и стрелять бронебойными пулями. Об этом сообщил ТАСС представитель холдинга "Высокоточные комплексы" Илья Сидоров.

"Пистолет-пулемет ПП-2000 в настоящее время проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ, по результатам которой будет принято решение о включении его в носимый аварийный запас военных летчиков. Изделие предназначено для поражения живых целей и создания высокой плотности огня на дальностях до 200 м", - сказал Сидоров на прошедшем Международном военно-морском салоне (МВМС-2023).

По его словам, для стрельбы из пистолета-пулемета используются различные по мощности боеприпасы 9х19 мм, в том числе бронебойные 7Н31, производимые АО "КБП".

В мае в холдинге "Высокоточные комплексы" сообщали ТАСС, что партия ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. Там отметили, что оружие положительно прошло испытания по размещению в НАЗ военных летчиков и может сменить в нем укороченный автомат Калашникова АКС-74У за счет существенно меньших габаритных размеров и массы.

ПП-2000 разработан Конструкторским бюро приборостроения (Тула) под патрон 9х19 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стали Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило свыше 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.