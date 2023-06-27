Зенитчики ЗВО сбили два украинских истребителя при помощи установки ЗУ-23

Уничтожение самолетов подтвердил объективный контроль, сообщил командир взвода зенитно-ракетной батареи с позывным Заноза

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23 Западного военного округа сбил два украинских истребителя в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир взвода зенитно-ракетной батареи с позывным Заноза.

"Нашим отделением было уничтожено два истребителя противника. Объективный контроль подтвердил уничтожение, много черного дыма. <…> Так как у противника имеются беспилотные средства, то работаем по ним с помощью ЗУ-23 осколочным методом на дистанции", - сказал он на кадрах, предоставленных Минобороны РФ.

На видео также показано, как Заноза получил из рук командира батареи на передовой офицерские погоны (звание младшего лейтенанта) и выписку из приказа о назначении на офицерскую должность. Без отрыва от ведения боевых действий на переднем крае военнослужащему зачитали текст приказа.

Личный состав расчета, который возглавлял Заноза, поздравил своего командира с назначением на должность и присвоением первого офицерского звания. "Заноза стал примером мужества и героизма для своих подчиненных при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", - заключили в военном ведомстве.