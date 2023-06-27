Российские военные уничтожили склад с боеприпасами и пикап ВСУ на запорожском направлении

Также бойцы ВС РФ сорвали попытку скрытой перегруппировки противника, добавил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск "Восток" уничтожили склад с боеприпасами и пикап с живой силой Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. Об этом во вторник сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки "Восток" при поддержке артиллерии уничтожен пикап с националистами, а также минометный расчет в районе Сторожевого и полевой склад боеприпасов в районе Орехова. Силами армейской и штурмовой авиации нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы националистов в районах Работино, Малая Токмачка, Левадное", - сказал он.

Также, по его словам, на южнодонецком направлении противник предпринимал попытки проводить скрытую перегруппировку. "В ходе воздушной разведки вскрыты и огнем артиллерии поражены места скопления боевиков в районах населенных пунктов совхоз "Октябрь", Новомайорское, Шевченко, Пречистовка и Шахтерске", - заключил Чехов.