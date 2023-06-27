Войска РФ уничтожили до 20 военных ВСУ и 2 машины с боеприпасами на донецком направлении

Понеся потери, противник отказался от наступательных действий, подчеркнул начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" благодаря мужеству старшего сержанта Ивана Груо уничтожили до 20 военных, а также 2 автомобиля с боеприпасами Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Командир отделения взвода управления самоходной артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки старший сержант Иван Груо в ходе боя выполнял задачи артиллерийского корректировщика в близи позиций противника в районе населенного пункта Новомихайловка", - сказал он.

По словам Чехова, благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта в ходе нанесения огневого поражения по наступающему противнику были уничтожены гранатометный расчет, два минометных расчета, два автомобиля с боеприпасами и около двух десятков украинских боевиков. "Понеся потери, противник отказался от наступательных действий", - заключил офицер.