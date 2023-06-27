Морские пехотинцы РФ захватили американский бронеавтомобиль ВСУ под Новодонецком

Украинские военные оставили технику при отступлении, сообщил командир танковой роты Руслан Курбанов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватили американский бронеавтомобиль производства компании Oshkosh Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новодонецком. Об этом сообщил во вторник Герой России, командир танковой роты Руслан Курбанов.

"Порядка 50 единиц трофейной техники осталось, каждый день штурмовой отряд нашей бригады подготавливает к эвакуации технику. <…> Большая часть техники, которую они [военнослужащие ВСУ] в панике сами кинули и убежали. У данного автомобиля пробито всего два колеса, машина технически исправна и ездит", - сказал он на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ. После изучения техники Курбанов отметил, что "при осколочных попаданиях машина диагностику не проходит, перестает запускаться".

На видеокадрах можно увидеть, как американский бронеавтомобиль подрывается на мине. На капоте машины находится защитная ткань от осколков, на номере - трезубец. В кабине лежит инструкция по оказанию медицинской помощи на иностранном языке. "Такие бронеавтомобили обычно используют для высадки пехоты (в заднем кузове поместятся еще минимум шестеро) и подвоза боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны пояснили, что захватить трофейный автомобиль удалось на линии боевого соприкосновения на стыке ДНР и Запорожской области. "Российские военнослужащие смогли отстоять этот небольшой, но стратегически важный плацдарм, хотя им было непросто в этом недавнем сражении, пришлось отбиваться от роты наемников и колонн западной техники. Но наши бойцы были готовы к обороне", - заключили в военном ведомстве.