Кадыров сообщил о предотвращении прорыва украинской ДРГ в Белгородской области

Глава Чечни заверил, что так происходит каждый раз, когда "враг пытается приблизиться к оборонительным линиям"

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Чеченские бойцы отбили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в направлении Щетиновки и Богун-Городка в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале во вторник.

"Нам удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка. Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага", - написал Кадыров.

Он заверил, что так происходит каждый раз, когда "враг пытается приблизиться к оборонительным линиям".

Глава Чечни выразил благодарность начальникам отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики Рустаму Агуеву и Гайрбеку Делимханову, которые находятся на месте и продумывают план противодействия противнику. Кадыров ранее давал Агуеву поручение наладить взаимодействие в местными властями и силовиками.

В середине июня он сообщал, что личный состав чеченского батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ приступил к оказанию противодействия украинским диверсионным группам и предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области.