Разработчик: электрическую торпеду ТЭ-2 после выстрела можно поднять на поверхность

Снаряд эффективен против надводных и подводных целей благодаря системе самонаведения, уточнил представитель концерна "Морское подводное оружие - Гидроприбор" Михаил Кеттуев

КРОНШТАДТ, 28 июня. /ТАСС/. Электрическая торпеда ТЭ-2, разработанная концерном "Морское подводное оружие - Гидроприбор" (входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение"), способна после прохождения дистанции практической стрельбы подняться на поверхность. Об этом рассказал ТАСС представитель концерна Михаил Кеттуев в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

"Электрическая торпеда ТЭ-2 в практическом варианте. Эта торпеда используется для того, чтобы отрабатывать действия личного состава по ее боевому применению. Головная часть ее выкрашена в красный цвет для того, чтобы в конце дистанции, когда она поднимется на поверхность, мы могли ее легко обнаружить", - сказал он.

По словам Кеттуева, эта торпеда имеет отрицательную плавучесть. "Зеленые щитки прикрывают поплавки, которые в конце дистанции раздуваются поступающим из баллонов газом и поднимают это изделие на поверхность. Изначально она должна утонуть, но после работы ее необходимо поднять на поверхность", - добавил представитель компании-разработчика.

Он также отметил, что ТЭ-2 может работать по подводным и надводным целям благодаря системе самонаведения. "Вот этот маленький отсек, который располагается в середине - это приборный отсек, в котором находятся мозги, управляющие ходом торпеды на траектории. В головном отсеке содержится система самонаведения. Есть две антенны, одна расположена прямо по носу и работает по подлодкам, противолодочный режим работы торпеды. А та, что расположена сверху, работает по кильватерному следу надводного корабля, противокорабельный режим использования торпеды, все это задается перед выстрелом", - рассказал Кеттуев.

В основном большом отсеке изделия размещается источник питания - там находится литий-ионная аккумуляторная батарея, которая обеспечивает торпеде дальность хода до 25 км на скорости до 32 узлов (примерно 60 км/ч).

"Но и вот здесь еще у нас катушка управления, внутри нее 5 км провода, внутри торпеды 20 км провода. Таким образом, торпеду после выстрела можно отправлять на расстояние до 25 км от носителя, подправляя еще ее траекторию, глубина ее хода - до 450 м", - заключил Кеттуев.

МВМС-2023 проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступил Минпромторг РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Общее число участников-предприятий составило свыше 290. ТАСС являлся стратегическим медиапартнером салона.