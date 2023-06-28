Группировка "Запад" сорвала три попытки ротации ВСУ на передовой на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский добавил, что на купянском направлении российская авиация нанесла ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации противника

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Артиллеристы группировки "Запад" в течение суток сорвали три попытки ротации Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Кисловка, Новоселовское и Ольшаны. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Потери противника составили более взвода живой силы и один пикап", - заявил Зыбинский.

По словам начальника пресс-центра, экипажи вертолетов и самолетов нанесли 11 авиационных ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также по подразделениям территориальной обороны.

"В ходе боевых действий на купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ковшаровка", - отметил Зыбинский.

Артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в районе Песчаного уничтожили самоходную артиллерийскую установку иностранного производства. "Расчет САУ "Акация" уничтожил минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое", - добавил он.