Корвет "Резкий" в ходе испытаний сбил противокорабельную ракету "Москит"

Район выполнения ракетной стрельбы закрыли для гражданского судоходства, отметили в Минобороны

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Корвет "Резкий" сбил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету "Москит". Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

"Корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что пуск ракеты "Москит" был осуществлен с ракетного катера Р-20. Военнослужащие радиотехнической боевой части корвета вовремя обнаружили цель и уничтожили ее с помощью зенитного ракетного комплекса "Редут". Также стрельба по ракете-мишени выполнялась из артиллерийской установки А-190.

"Район выполнения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства. Безопасность стрельбы обеспечивали 15 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ", - отметили в российском военном ведомстве.

"Резкий" - новейший многоцелевой корвет проекта 20380 Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург). Заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года. Спущен на воду 1 июля 2021 года. Передача Тихоокеанскому флоту планируется летом 2023 года. В настоящее время в составе ТОФ три корвета этого проекта - "Совершенный", "Громкий" и "Алдар Цыденжапов". Всего ТОФ получит шесть таких кораблей, далее завод будет строить корветы проекта 20385.

Вооружение корветов серии 20380: пусковые установки противокорабельных ракет "Уран" или "Калибр-НК" (в зависимости от модификации корабля), зенитный ракетный комплекс, артиллерийские установки, пулеметные установки, гранатометы. Имеют противолодочную и антиторпедную защиту. На корабле может базироваться вертолет.