Военных группировки "Запад" наградили за отражение атаки Киева против гражданских

Награды вручили представители командования группировкой прикрытия государственной границы непосредственно на боевых позициях, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад", которые принимали участие в отражении террористической атаки Киева в отношении гражданского населения, получили государственные и ведомственные награды. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения, военнослужащие подразделений группировки войск "Запад" награждены боевыми государственными и ведомственными наградами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, награды вручили представители командования группировкой прикрытия государственной границы непосредственно на боевых позициях. В частности были вручены орден Мужества, медали "За спасение погибавших", ведомственные медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", "Участнику специальной военной операции".

Один из удостоившихся госнаграды - Ордена Мужества - командир мотострелкового батальона с позывным Рубин сообщил, что вместе с сослуживцами ему удалось уничтожить два минометных расчета и группу диверсантов противника. "Это было недавно, противник действовал в составе двух минометных расчетов и составе диверсионно-разведывательных, с танковым взводом с закрытой позиции уничтожили два минометных расчета и диверсионно-разведывательную группу противника", - рассказал он.