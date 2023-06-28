Ростех завершил консолидацию нескольких артиллерийских заводов для увеличения производства

В госкорпорации отметили, что это затронет коллективы заводов и не повлияет на гражданские проекты

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" утвердил решение о передаче нескольких предприятий по разработке и производству артиллерийского вооружения концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш" для наращивания выпуска продукции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" утвердил решение о передаче Завода №9, ЦНИИ "Буревестник" и "Уралтрансмаша" концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш". Кроме того, "Техмашу" будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ). Консолидация активов по разработке и производству артиллерийских систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск этой важнейшей для обороноспособности страны продукции", - сообщили там.

В госкорпорации отметили, что передача заводов между структурами затронет их коллективы и не повлияет на гражданские проекты.

"Цель перегруппировки - создание единой системы по принципу "пушка - выстрел". <...> Консолидация активов позволит нарастить объемы производства на фоне выросших потребностей армии. При этом "Уралвагонзавод" сосредоточится на производстве своей основной продукции - танков", - отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

О планах по консолидации предприятия артиллерийского вооружения для наращивания поставок современного оружия в войска РФ по потребностям спецоперации в Ростехе сообщали в апреле. Кроме того, в начале текущего года сообщалось о передаче государством в состав корпорации 15 пороховых казенных заводов для их модернизации и интеграции в ее кооперационные цепочки.