МО РФ сообщило о поражении хранилищ топлива для обеспечения ВСУ в Донбассе

По данным военного ведомства, Воздушно-космические силы России нанесли удары высокоточным оружием

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал он.