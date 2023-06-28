28 июня, 11:10,
обновлено 28 июня, 11:21
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении хранилищ топлива для обеспечения ВСУ в Донбассе

По данным военного ведомства, Воздушно-космические силы России нанесли удары высокоточным оружием

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

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Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал он. 

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