28 июня, 11:10,
обновлено 28 июня, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

По данным военного ведомства, уничтожены свыше 240 украинских военнослужащих

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки успешно отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями Южной группировки войск успешно отражено пять атак противника в районах населенных пунктов Артемовск, Первомайское, Петровское и Веселое Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем уничтожено свыше 240 украинских военнослужащих", - сказал Конашенков.

По его словам, в ходе боевых действий было также уничтожено две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. 

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