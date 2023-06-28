28 июня, 11:11,
обновлено 28 июня, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ заявило, что ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 военных

По данным военного ведомства, в районе Марфополя в Запорожской области также пресекли деятельность одной группы украинских диверсантов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях до 235 военнослужащих. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также гаубицы Д-20 и "Мста-Б", - заявил Конашенков.

По его словам, в районе Марфополя Запорожской области также была пресечена деятельность одной группы украинских диверсантов. 

Теги:
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