МО РФ сообщило об уничтожении до 115 украинских военных на краснолиманском направлении

По данным военного ведомства, российские войска в течение суток отразили две атаки ВСУ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили две атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожив до 115 военнослужащих противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червона Диброва, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков также добавил, что в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Всего за сутки на направлении уничтожено до 115 военнослужащих противника, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, боевая машина РСЗО "Град", САУ "Акация", а также гаубица Д-30.