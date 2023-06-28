28 июня, 11:12,
обновлено 28 июня, 11:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что потери ВСУ на купянском направлении составили более 30 военных

По данным военного ведомства, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили более 30 военнослужащих, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - сказал он.

По словам Конашенкова, потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, а также 3 автомобиля. 

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