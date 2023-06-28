28 июня, 11:15,
обновлено 28 июня, 11:32
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Времевского выступа

По данным военного ведомства, ВСУ проводили атаки силами до мотопехотной роты каждая

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России отразили две атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики", - сказал он. 

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