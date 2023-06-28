МО РФ сообщило о поражении пункта дислокации командного состава бригады ВСУ в Краматорске

По данным военного ведомства, в районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские военные поразили в ДНР пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечено и Веселое Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ", - уточнил он.