"Искандеры" Балтфлота нанесли ракетные удары по защищенным объектам условного противника

Ракетчики скрытно выдвинулись в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, сообщили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота на учениях в Калининградской области отработали нанесение ракетных ударов по защищенным объектам "противника", сообщила в среду пресс-служба флота.

"Ракетчики скрытно выдвинулись с места своей дислокации в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника", - рассказали в пресс-службе.

Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание в цели и их уничтожение, отметили в пресс-службе.

Также на учениях боевые расчеты "Искандеров" отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и до 20 единиц военной и специальной техники.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме.