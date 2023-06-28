Картаполов заявил, что закон о повышении призывного возраста могут принять уже в июле

Документ предполагает поэтапное повышение призывного возраста срочной службы до 21 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госдума может в июле рассмотреть законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы во втором и в окончательном, третьем чтении. Об этом ТАСС в среду сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Будем стараться рассмотреть [во втором чтении] в июле. <…> Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии", - отметил Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе с Картаполовым в марте, в первом чтении Дума приняла документ в июне. Поправки вносятся в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе".

Документ предполагает поэтапное повышение призывного возраста срочной службы до 21 года. Так, призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году - от 20 до 30 лет, в 2026 году - от 21 года до 30 лет. При этом желающие, несмотря на повышение призывного возраста, смогут отправиться на срочную службу с 18 лет. Законопроект также позволяет гражданам в возрасте от 27 до 30 лет, пребывающим в запасе и не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, пройти ее по желанию.