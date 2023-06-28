28 июня, 16:13
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о попытках атак ВСУ на краснолиманском направлении

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие предпринимают по три - четыре атаки в день

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Украинские войска предпринимают по три-четыре безуспешные атаки в день на краснолиманском направлении, несмотря на непогоду, осложняющую подвоз техники. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"Есть у нас очень горячие участки - донецкое и краснолиманское направления. <…> У нас идут проливные дожди, размывает грунтовые дороги, которыми пользуются украинские боевики. Они в связи с этим испытывают трудности [при] эвакуации раненых с поля боя. Также затруднен подвоз материально-технических средств, но даже несмотря на это, и в районе Артемовска (украинское название Бахмут - прим. ТАСС), и в районе Белогоровки, Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении идут ожесточенные бои. Наши военнослужащие ежедневно сдерживают натиск противника, бывает по три-четыре атаки в день", - сказал Марочко в эфире "Радио России".

Он отметил, что у украинской армии не получается достичь успеха.

"Обстановка стабильно напряженная. На луганском тактическом направлении сейчас у нас наблюдается общая усталость украинских войск. На многих участках местности сократились попытки прорыва нашей линии обороны, уменьшилась интенсивность обстрелов со стороны украинских боевиков", - добавил Марочко. При этом он отметил, что украинская армия не испытывает нехватки в людских резервах и боеприпасах. 

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