Минобороны сообщило об уничтожении танкистами ЗВО украинской БМП на купянском направлении

В ведомстве отметили, что противник был вынужден отойти

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили украинскую боевую машину пехоты (БМП) на купянском направлении, противник был вынужден отойти. Такое видео распространило в четверг Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-80БВМ выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. На видео боевая машина, находясь в районе сосредоточения, получила задачу на уничтожение БМП и пехоты противника, обнаруженного разведывательным БЛА. С помощью корректировки огня военнослужащими разведывательного подразделения боевая машина ВСУ была уничтожена, а пехота противника была вынуждена отойти", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В зоне проведения спецоперации танкисты ЗВО оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. "Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата, его же камера фиксирует попадание. Выкатившись, боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипаж убыл в район ожидания", — подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что поддержка танковыми экипажами наступающих подразделений позволяет уничтожать артиллерию и танки противника спустя несколько минут после обнаружения. "Стрельба с закрытой огневой позиции позволяет использовать танки, сильно снижая риск для экипажа и корректируя огонь при помощи малогабаритных БЛА", — отмечается в сообщении.