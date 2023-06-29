В Минобороны России сообщили об ударах авиации по восьми районам сосредоточения ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук пояснил, что экипажи Су-34 нанесли бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи украинских военных

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Авиация российской группировки войск "Центр" нанесла ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Штурмовики Су-25 группировки войск "Центр" нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск. Кроме этого, экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, опорному пункту и узлу связи противника", - заявил Савчук.

По его словам, расчетом зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбили беспилотный летательный аппарат "Фурия" на краснолиманском направлении. "На торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыты подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины", - сказал Савчук.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и минометов противника. "В результате огневого поражения артиллерии уничтожены боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пять пикапов, а также значительные потери среди личного состава", - добавил Савчук.